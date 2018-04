Clinita Tattoing – L’arte sulla pelle vuole qualità e strumenti giusti

La dermopigmentazione è una tecnica di tatuaggio applicata però al mondo dell’estetica che permette di correggere inestetismi e imperfezioni della pelle ma anche ricreare alcune parti pigmentate mancanti. Da qualche tempo a Torino c’è un punto di riferimento importante in questo campo: è Clinita Tattoing System, rappresentato per tutto il Nord Ovest da Fabio Ribiscini e con sede in corso Francia 185/C.

Uno showroom nel quale aziende e professionisti del settore estetico possono toccare con mano e acquistare sia i macchinari necessari che tutte le creme, ma che serve anche per la formazione del personale specifico. Il metodo nasce in Veneto, è non solo efficace ma soprattutto clinicamente testato e aderente ai protocolli europei del settore, con materiali anallergici e tecniche non invasive.

Lo showroom Clinita Tattoing System è aperto dalle 9.30 alle 18.

Contatti: 347.2261080.