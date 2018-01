Il maxischermo non era autorizzato: la sindaca lo promuoveva sui social

Nessuna delibera, nessuna determina, nessuna autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico: negli archivi di Palazzo Civico, gli investigatori inviati dai magistrati che si occupano dell’inchiesta sul 3 giugno, non hanno trovato alcuna traccia della serata organizzata a Parco Dora per la proiezione sul maxischermo della finale di Champions League Juventus-Real Madrid, l’evento “gemello” di quello diventato tragicamente famoso di piazza San Carlo.

Un evento che dunque, secondo la Procura, era a tutti gli effetti abusivo. Ma ciò nonostante era stato pubblicizzato, tanto da Palazzo Civico con un comunicato stampa, quanto dalla sindaca, Chiara Appendino, attraverso i social.

«Il tre giugno – annunciava Appendino con un post su Facebook – verranno installati due maxischermi». Attivi «fin dal mattino, verranno installati in piazza San Carlo e al Parco Dora, dove sarà dunque possibile assistere, tutti insieme, a questo grande evento sportivo».

Un evento che in centro si è concluso come tutti sanno, con una giovane donna morta e 1.526 feriti, e in periferia si sarebbe svolto senza alcun tipo di autorizzazione.

