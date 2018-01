L’INCHIESTA. Ogni giorno 170mila sui treni della paura

Il rapporto di Legambiente sui trasporti locali: «Appena 6,4 milioni per migliorare il servizio, ovvero lo 0,05% del bilancio regionale»

Morire andando a lavoro, perdere la vita per il cedimento strutturale di un pezzo di binario lungo appena 23 centimetri. È successo giovedì mattina a Seggiano di Pioltello, quando un convoglio della Trenord che trasportava centinaia di pendolari in direzione Milano è deragliato, causando tre morti e quasi 50 feriti. Uno spettro, quello del disastro ferroviario, al quale avranno pensato almeno una volta i nostri pendolari.

Perché nonostante i disagi, i ritardi, le carrozze piene all’inverosimile, la richiesta del trasporto su ferro per andare a scuola o a lavoro è in costante aumento. Sui locali e i regionali piemontesi ogni giorno viaggiano 167mila passeggeri, secondo l’ultimo rapporto “Pendolaria” pubblicato a inizio mese da Legambiente. Una ponderosa ricerca di 120 pagine che analizza tutto quello che non va sui binari italiani.

A iniziare dalla vetustà del nostro materiale rotabile, benché il Piemonte si riveli un’isola felice con una età media di 11 anni e 5 mesi e con appena il 13,7% dei 206 treni circolanti con più di 15 anni di servizio sulle spalle.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI