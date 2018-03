Malore alla guida, 72enne muore a Meana di Susa

La Renault Clio su cui viaggiava l'uomo si è schiantata in via Colle delle Finestre

Un malore alla guida, probabilmente, ha provocato l’incidente stradale costato caro a un 72enne a Meana di Susa. L’uomo, secondo quanto rilevato in prima battuta da carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118, ha perso il controllo della sua autovettura, una Renault Clio, e si è schiantato in un impatto fatale.

L’incidente ha avuto luogo in via Colle delle Finestre. Vani i soccorsi, che sono arrivati quando per il 72enne ormai non c’era più nulla da fare. Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso, ma quella del malore appare la più attendibile.