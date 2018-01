Piazza San Carlo, Gabrielli e Saluzzo prima polemizzano e poi fanno pace

Prima la polemica a distanza, poi la pace sancita da una telefonata chiarificatrice. Botta, risposta e stretta di mano (virtuale) tra il capo della polizia Franco Gabrielli e il procuratore generale del Piemonte, Francesco Saluzzo.

L’ATTACCO

Nel corso di un convegno a Vercelli, Gabrielli – firmatario della circolare che ha incrementato le misure di sicurezza nell’organizzazione di manifestazioni pubbliche – ha attaccato anzitutto i sindaci: «Io da loro mi aspettavo un plauso. Questi signori che si preoccupano del fatto che non hanno i soldi dovrebbero sapere che se succede un evento come una morte o lesioni loro ne rispondono». Poi Gabrielli ha aggiunto, scatenando l’ira di Saluzzo: «Nel momento in cui avvengono fatti gravi il magistrato va a cercare una posizione di garanzia, e molto spesso il questore è il soggetto a cui riferire le responsabilità. Torino docet. Quindi noi abbiamo detto basta. Siamo stanchi di fare le foglie di fico per responsabilità che non sono le nostre». Chiaro il riferimento agli avvisi di garanzia per disastro e omicidio colposo all’ex questore Angelo Sanna e, tra gli altri, al prefetto Renato Saccone.

IL CONTRATTACCO

Pronta la risposta del pg piemontese: «Le parole di Gabrielli non sono condivisibili e non sono accettabili. I nostri pm non hanno cercato a caso né la posizione del questore né la posizione di altri. L’indagine per ora ha portato a individuare una serie di soggetti non per la loro posizione di garanzia, ma per specifiche caratterizzazioni individuali in ordine alle rispettive competenze nella complessa macchina di approntamento del livello necessario di sicurezza. Il tema ricorrente era solo l’applicazione della circolare con cui si è tentato di definire responsabilità che sono a monte dell’intervento della magistratura al fine di evitare un’esposizione delle autorità di pubblica sicurezza per compiti non propri».

LA NOTA

A gettare acqua sul fuoco, una nota del dipartimento di pubblica sicurezza: «Nessuna intenzione di polemizzare o interferire con l’autorità giudiziaria, verso la quale la Polizia ha la massima fiducia e rispetto, e nemmeno con la sindaca di Torino». Gabrielli e Saluzzo si sono poi sentiti anche al telefono. Pace fatta, dunque. Ma dopo una serie di reciproche stilettate.