IL REPORTAGE. Bardonecchia, la neve non ferma i migranti IL VIDEO

Dopo le abbondanti nevicate dei giorni scorsi un gruppo di migranti partito da Bardonecchia tenta di varcare il confine francese. Scarpe da tennis, pochi vestiti e un viaggio che non promette nulla di buono.

I ragazzi sono molto determinati e la voglia di arrivare è tanta. A loro non importa se una slavina li travolgerà, non importa se la polizia francese li fermerà, per loro quello che conta è arrivare in Francia a tutti i costi.

Grazie all’aiuto del soccorso alpino piemontese, i giovani sono stati salvati da un destino quasi certo, quello della morte. Ma loro non si arrendono, passeranno la notte in stazione e domani ci riproveranno, direzione Nevache.

