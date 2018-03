Scienza a lutto: è morto Stephen Hawking, il fisico dei buchi neri

Ad annunciarlo l'Università di Cambridge. La Sla, con la quale ha convissuto per gran parte della sua vita, non gli ha impedito di lavorare come docente e di svolgere i suoi studi

E’ morto Stephen Hawking, fisico, cosmologo, matematico e astrofisico britannico noto soprattutto per i suoi studi sui buchi neri, la cosmologia, la quantistica e la relatività. Ad annunciarlo l’Università di Cambridge dove il noto scienziato lavorava. Hawking si è spento all’età di 76 anni a New York. La sclerosi laterale amiotrofica, con la quale ha convissuto per gran parte della sua esistenza, non gli ha impedito di lavorare come docente e di svolgere i suoi studi su relatività, quantistica e cosmologia. Nel corso della sua lunga carriera, Hawking aveva acquisito fama e autorevolezza soprattutto per i suoi studi sui buchi neri.

I SUOI STUDI SUI “BUCHI NERI”

Lo scienziato però, era noto anche per il suo lavoro di divulgazione, tramite opere come “Dal big bang ai buchi neri. Breve storia del tempo”. Hawking aveva combattuto per gran parte della sua vita con una malattia del motoneurone degenerativa, che sin dagli anni Ottanta l’aveva costretto all’immobilità. Negli ultimi anni il noto studioso aveva sollecitato l’umanità a colonizzare lo spazio prima di autodistruggersi, e aveva espresso timore per i pericoli insiti nello sviluppo dell’intelligenza artificiale.