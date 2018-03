Traffico di droga in Valle di Susa, sequestrati beni per 100mila euro

La guardia di finanza ha confiscato conti, appartamenti e quote nelle disponibilità di alcuni personaggi di spicco del clan

Un anno fa furono 17 le persone arrestate: gestivano gli affari illeciti anche in Val Sangone

Maxi operazione della guardia di finanza di Torino in Valle di Susa. Una serie di conti correnti, abitazioni e quote societarie, per un valore complessivo di oltre 100mila euro, sono stati sequestrati dalle fiamme gialle nell’ambito di un’inchiesta sul traffico di droga.

I finanzieri hanno dato seguito alle indagini che, un anno fa, portarono agli arresti 17 persone, confiscando beni nelle disponibilità di alcuni dei condannati più influenti, considerati i capi dell’organizzazione criminale che gestiva il traffico di stupefacenti nelle valli di Susa e di Sangone.

Oltre ai 17 arrestati, il numero di persone coinvolte nel business ha superato le 100 unità. Ultimo ad essere catturato, un pericoloso soggetto sfuggito all’arresto un anno fa e recentemente arrestato in Spagna, che dovrà scontare una condanna a 3 anni e 10 mesi di reclusione.