Tre decessi nelle strutture psichiatriche di Torino, l’appello del consigliere Vitale: “Fare chiarezza”

Tre morti in pochi mesi nelle comunità protette destinate ai pazienti psichiatrici di Torino sulle cui cause non si è riuscito ancora a fare chiarezza. E’ quanto ha denunciato Gian Luca Vignale, consigliere regionale del Movimento Nazionale per la Sovranità in Piemonte che dopo aver ricevuto una lettera anonima da parte di un gruppo di familiari che ipotizzano sospette “intossicazioni da farmaci” e “complicanze da farmaci”, ha portato i documenti all’autorità giudiziaria.

UN DATO ALLARMANTE

“Tre decessi in tre Comunità in cui sono presenti sessanta pazienti – osserva Vignale – è un dato allarmante. Se poi ciò fosse avvenuto -come indicato nella lettera- per complicanze da farmaci sarebbe indispensabile una verifica immediata”. “Alla richiesta di spiegazioni – si legge nella lettera – si è procrastinata la risposta fino all’oblio”. “Porrò all’attenzione del Consiglio regionale di domani – conclude Vignale – quanto comunicatomi nell’auspicio che l’assessorato alla Sanità e l’Asl Città di Torino svolgano ogni atto utile a fare chiarezza su quanto denunciato”.