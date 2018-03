Tunnel del Frejus chiuso, la Croce Rossa in soccorso dei camionisti [VIDEO]

Sette ore e mezzo di chiusura, da poco prima le 12 a poco dopo le 19, ma solo per gli automezzi pesanti. Giornata campale per i camionisti che avrebbero dovuto attraversare il tunnel del Frejus. Avrebbero, perché il traforo in realtà è rimasto aperto solo per auto e bus.

Camionisti, invece, costretti ad accostare i loro mezzi e a restare fermi per ore e ore nel gelo. Fortuna che Croce Rossa e volontari hanno provveduto a portare ai trasportatori alcune bevande calde e generi di conforto, in modo da rendere meno pesante l’attesa per la sospirata riapertura del tunnel. Una attesa condita da rabbia e recriminazioni, destinate a restare inascoltate.

Il tunnel del Frejus ha riaperto solo in serata, una volta ottenuto il via libera dalla Sitaf, la società che gestisce l’infrastruttura. La spiegazione ufficiale della chiusura? “A causa degli sbalzi di pressione determinati dalle difficili condizioni meteo non si sarebbe potuta garantire una ventilazione ottimale del tunnel”.