Ventimiglia, 77enne di Torino morto per intossicazione

Critiche le condizioni della moglie della vittima. Lotta per la vita anche il cane

Un 77enne di Torino, Alberto Vellano, è morto a causa di un’intossicazione provocata dalle esalazioni di monossido di carbonio nel suo appartamento a Ventimiglia. Gravissime le condizioni della moglie di 69 anni, Patrizia Biamonti, intossicata a sua volta.

GUASTO FATALE

Stando alle prime ricostruzioni dei vigili del fuoco, all’origine dell’intossicazione potrebbe esserci un malfunzionamento del termoconvertitore a gas capace di generare aria calda, che ha scaricato i fumi all’interno e non all’esterno della casa, probabilmente a causa di un condotto difettoso.

GLI AMICI

Sono stati alcuni amici di famiglia, in possesso delle chiavi dell’appartamento, a trovare la coppia stesa sul letto. Segni di intossicazione anche per il cane dei due coniugi, che comunque è ancora in vita. L’abitazione è stata posta sotto sequestro.