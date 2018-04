Nuovo amore per Elisabetta Gregoraci

Dai primi avvistamenti in gennaio alla fuga romantica a Parigi il passo è stato breve: Elisabetta Gregoraci ufficialmente è ancora single dopo la separazione da Flavio Briatore, firmata a fine 2017, ma formalmente ha già una nuova storia con Francesco Bettuzzi, imprenditore nel campo della cosmetica.

I due sono amici da tempo, messi in contatto dall’amico comune Matteo Cambi (ex fondatore del marchio “Guru”), e da due anni la showgirl calabrese è anche testimonial per una linea di prodotti della Pure Herbal, l’azienda guidata come amministratore delegato da Bettuzzi. Da qualche settimana però il rapporto si è trasformato in qualcosa di diverso: già a gennaio il settimanale “Chi”, sempre attentissimo sulle vicende sentimentali della Gregoraci, aveva parlato di un rapporto speciale tra i due, sorpresi a passeggiare insieme per le strade di Roma, e adesso va anche oltre con un esauriente servizio fotografico sulla coppia ripresa nella capitale francese.

Intendiamoci, in pubblico i due hanno fatto moltissima attenzione a non baciarsi mai e a non dare adito a chiacchiere perché lei sa bene come funziona il mondo dei paparazzi. Però intanto i soliti beninformati ammettono come il manager sia già stato presentato in gran segreto alle migliori amiche di Eli e sia anche stato avvistato a Montecarlo dove lei ha mantenuto la residenza nel nuovo alloggio affittato dall’ex marito e che rientra nei precisi accordi per la loro separazione insieme ad altri beni. Il prossimo passo, come anticipa la rivista diretta da Alfonso Signorini, sarà quello delle prime vacanze estive in coppia, molto probabilmente negli Stati Uniti.

In fondo però, perché stupirsi? Una volta che la separazione civile e anche relativamente amichevole, tra la Gregoraci e Briatore è stata siglata alla presenza dei loro avvocati entrambi sono liberi di riorganizzarsi la vita privata. Lei quando era stata intercettata a gennaio da Valerio Staffelli per “Striscia la Notizia” aveva negato decisamente di avere un nuovo amore in corso e soprattutto aveva sottolineato come alla base della fine con l’ex marito non ci fossero storie di corna da parte sua ma nemmeno del manager cuneese.

Oggi però c’è un’evoluzione importante, anche se ogni tanto capita che i due ex coniugi si rivedano: come il mese scorso quando Nathan Falco ha festeggiato i suoi primi otto anni e al suo fianco c’erano sia la madre che il padre, sorridenti e rilassati. Solo una parentesi, perché la vita della Gregoraci è indirizzata verso altri lidi.