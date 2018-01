La storia di Goldrake al Japan Day di Torino!

Per il secondo anno consecutivo, in occasione del primo anno di vita, Animanga Italia festeggia il Japan Day presso il Museo del fantastico e della fantascienza di Torino. La “festa”, così piace chiamarla agli organizzatori, avrà luogo sabato 27 gennaio dalle ore 14 alle ore 19 e per l’occasione si festeggeranno i 40 anni dell’anime “Ufo Robot Goldrake” in Italia.

Il 4 aprile 1978 su Rete 2 (oggi RAI 2), alle ore 19, veniva annunciato un nuovo anime giapponese che avrebbe cambiato per sempre, non solo l’immaginario degli adolescenti di quell’epoca, ma tutto il mondo dei cartoni animati occidentali. Goldrake fu uno shock visivo che lasciò il segno nella testa e nei cuori dei bambini dell’epoca. Animanga, e in particolare l’associazione culturale Amici di Go Nagai, presentano un progetto per celebrare i 40 anni in Italia di quel robot fantastico che ha fatto innamorare e commuove ancora oggi intere generazioni: LAME ROTANTI, 40 ANNI DI GOLDRAKE IN ITALIA. Il progetto è un vero e proprio tour che farà visita a tutte le fiere comics e le manifestazioni nelle quali sarà richiesto e che al Japan Day vedrà il suo debutto.

Tra le iniziative degne di nota, la mostra che vedrà protagonisti 20 autori che hanno realizzato una tavola dedicata a Goldrake. La mostra è realizzata in collaborazione con Daniele Statella e Creativecomics e vede esposte opere di Beniamino Delvecchio, Bruno Testa, Daniele Statella, Emmanuele Baccinelli, Fabrizio De Fabritiis, Fabrizio Mazzotta, Federica Di Meo, Francesco Bonanno, Gianni Sedioli, Ivan Calcaterra, Alessia Martusciello, Alberto Aurelio Pizzetti, Michele Rubini, Moreno Chiacchiera, Nicola Rubin, Sergio Cabella, Stefania Caretta, Tommaso Bianchi, Vittorio Pavesio, Andrea Osella.

Alle 15, invece, si terrà la conferenza C’era una volta Goldrake, che ricalca tutta la storia del robot più famoso precursore degli anime in Italia e in Europa. Relatore sarà James Garofalo, presidente dell’associazione culturale Amici di Go Nagai, e interverrà anche Massimo Nicora, autore del libro C’ERA UNA VOLTA GOLDRAKE.