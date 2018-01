Chievo in 9 e la Juve passa: bianconeri primi

In attesa del Napoli, che giocherà domani col Bologna, la Juventus balza in vetta alla classifica. Nell’anticipo serale della 22a giornata di campionato, i campioni d’Italia espugnano non senza fatica il Bentegodi sfruttando le due espulsioni di Bastien (al 37’) e Cacciatore (al 61’ per aver mimato il gesto delle manette), che hanno lasciato il Chievo in nove uomini sul punteggio di 0-0.

Con la doppia superiorità numerica, la squadra di Allegri assedia l’aria dei gialloblù: al 67’ sblocca la gara Khedira, poi all’88’ arriva il raddoppio griffato Higuain.

IL TABELLINO DI CHIEVO VERONA – JUVENTUS 0-2:

Chievo Verona (3-5-1-1): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Tomovic (54′ Gamberini); Bani; Bastien, Radovanovic, Hetemaj, Jaroszynski; Birsa (79′ Meggiorini); Pucciarelli (46′ Depaoli). A disp. Seculin, Confente, Rigoni, Garritano, Stepinski, Leris, Cesar, Gobbi, Pellissier. All. Maran.

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Barzagli, Benatia, Asamoah (71′ Lichtsteiner); Khedira, Pjanic, Sturaro (52′ Bernardeschi); Douglas Costa, Higuain (89′ Bentancur), Mandzukic. A disp. Buffon, Pinsoglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro, Matuidi. All. Allegri.

Arbitro: Maresca di Napoli

Ammoniti: Asamoah (J), Higuain (J)

Espulsi: Bastien (C) per doppia ammonizione e Cacciatore (C) per proteste

Reti: 66′ Khedira (J), 88′ Higuain (J)

LA CLASSIFICA: Juventus 56 punti, Napoli 54, Lazio 46, Inter 43, Roma 41, Sampdoria 34, Atalanta 33, Milan 31, Udinese e Torino 29, Fiorentina 28, Bologna 27, Chievo e Sassuolo 22, Genoa 21, Cagliari 20, Crotone 18, Spal 16, Verona 13, Benevento 7.