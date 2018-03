Giorgia Palmas e Magnini: che coppia!

Finalmente una nuova coppia vera, non le solite chiacchiere da bar. E che coppia, perché Filippo Magnini ha archiviato i sui lunghi e intensissimi anni con Federica Pellegrini voltando definitivamente pagina con Giorgia Palmas, una delle showgirl più ambite nel mondo delle single italiane.

Lo scoop ancora una volta arriva dal settimanale “Chi” in edicola da domani. Per lanciare al meglio il prossimo numero della rivista, il giornalista Gabriele Parpiglia via social ha lanciato la bomba corredandola anche con una delle immagini che appariranno sulle pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini. Magnini e la Palmas sono stati sorpresi dai paparazzi a Milano, che è al momento città di residenza per entrambi. Prima sono stati protagonisti di un pranzo a due, sperando di non essere avvistati, poi successivamente hanno passato il confine per una cenetta romantica in Svizzera e, anche lì, qualcuno li ha notati.

In fondo nulla di male, perché entrambi sono liberi da impegni. L’ex Velina ha vissuto una storia passionale con Vittorio Brumotti, oggi più che mai inviato di punta a “Striscia la notizia” e anche se ufficialmente non ha mai fatto sapere in pubblico di aver interrotto il rapporto, in compenso ci ha pensato lui un paio di settimane fa con un messaggio sul suo profilo nel quale spiegava di essersi gettato anima e corpo nel lavoro ora che era tornato libero da impegni sentimentali.

Così è anche per Magnini che dalla scorsa estate ha chiuso con Federica Pellegrini. La coppia d’oro del nuoto italiano negli anni ha regalato molti spunti e copertine alle riviste di gossip, ma adesso è solo un ricordo nonostante a San Valentino un paio di post caricati da entrambi avessero fatto pensare ad un riavvicinamento, così come una cena a Verona (dove lei ancora si allena) nella quale erano presenti anche i genitori della campionessa. Più semplicemente, come ha spiegato Filippo, aveva ancora delle cose da prendere nella casa che condividevano in Veneto e ne ha approfittato per una rimpatriata: «E’ stata una bella storia, alti e bassi come in tutte le storie. Io penso che una cosa bella rimane tale anche se finisce».

Così è stato e adesso si volta pagina. Pippo non ha mai nascosto che nel suo futuro sperava di aprire un capitolo importante mettendo su famiglia, possibilmente con dei figli, aspetto che non rientrava nelle priorità della Pellegrini. Con Giorgia invece potrà “allenarsi” visto che lei è già mamma di Sofia, la bimba nata dal rapporto con l’ex calciatore Davide Bombardini.