Da 0-2 a 4-2: Toro rimontato a San Siro, fa festa l’Inter

Ancora una volta un vantaggio, come era capitato contro Sassuolo e Lazio, ed ancora una volta l’ennesima, clamorosa, rimonta. Torna a casa a mani vuote il Toro di Giampaolo (assente causa Covid) dalla spedizione di San Siro: finisce 4-2 per l’Inter.

LA SBLOCCA ZAZA

Il primo tempo è giocato molto bene dai granata, guidati oggi dal vice-allenatore Conti: il vantaggio arriva proprio nel recupero ed è firmato Simone Zaza, al termine di una splendida azione corale chiusa da un colpo di tacco di Meitè e finalizzata dal numero 11, in campo al posto di Belotti (che ha rinunciato al match causa infortunio nel riscaldamento).

RADDOPPIA ANSALDI SU RIGORE, POI IL CROLLO

Nella ripresa la musica non cambia, anzi: al 62′ Young stende Singo in area. E’ rigore, trasformato poi da Ansaldi: 0-2. Ma il raddoppio granata significa anche risveglio nerazzurro: passano due minuti e Sanchez la riapre al termine di un’azione confusa, altri tre e Lukaku pareggia. Al 67′ è clamorosamente già 2-2. All’84’, poi, l’episodio che decide la partita: fallo di N’Koulou su Hakimi, il belga trasforma dagli 11 metri per il sorpasso e fa doppietta. Poco dopo, al 90′, arriva anche il 4-2 firmato Lautaro Martinez.

GRANATA IN ZONA RETROCESSIONE

Festeggia, quindi, l’Inter: vittoria per 4-2 ed aggancio alle parti alte della classifica. Il Toro scivola ancora più in giù: è in zona retrocessione, in attesa del match tra Genoa e Udinese delle 18 che potrebbe far scivolare gli uomini di Giampaolo in penultima posizione.