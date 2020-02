In 1.300 candidati da tutta Italia per 10 posti di lavoro al cimitero

Boom di domande per lavorare al campo santo e 6mila loculi in più per il cimitero Parco. Quel posto fisso a tempo indeterminato che permette di entrare far parte dell’organico nei cimiteri della città fa gola a molti torinesi: sono state 1.300 le domande pervenute, a fronte di soli dieci posti disponibili. «È un chiaro segnale della grande sofferenza che vive la città sul tema lavoro» commenta il presidente di Afc, Roberto Tricarico. I primi a essere sorpresi della mole di richieste pervenute sono i membri della società che gestisce i cimiteri. «Ci aspettavamo alcune centinaia di adesioni» raccontano. E invece le cose sono andate diversamente. Il bando si è chiuso lo scorso 21 febbraio e i torinesi hanno partecipato in massa. Dei dieci posti complessivi messi a disposizione, quattro erano riservati agli escavatori, figure indispensabili per portare avanti le attività di inumazione ed esumazione. I nuovi assunti verranno impiegati nei due cimiteri più grandi: il Parco e il Monumentale, da cui eventualmente verranno dislocati in altri luoghi.

