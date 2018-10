A 10 anni fugge sullo scuolabus per andare dalla sua fidanzatina

L’amore si sa, non conosce età né regole. La storia che arriva da un piccolo comune dell’Eporediese sembra ricordarcelo. È la vicenda che ha come protagonista Marco, un bimbo di dieci anni che per incontrare la propria fidanzatina, coetanea, non ha esitato ad improvvisare una fuga con lo scuolabus.

La vicenda risale a qualche giorno fa, quando Marco viene invitato da Anna, sua compagna alla scuola primaria del paese, ma residente in un comune vicino. I genitori si sarebbero messi d’accordo per il pomeriggio insieme tra i due ragazzini. Mamma e papà di Marco scrivono sul diario che all’uscita da scuola il figlio troverà la madre di Anna ad aspettarlo con la quale andrà a casa loro. Tutto programmato? Forse. Ma al cuore non si comanda e così Marco, il giorno seguente decide di agire, per andare a trovare Anna che lo aspetta a casa ammalata e che quel giorno, per altro, non è andata a scuola. All’uscita, però, dovrebbe esserci un adulto ad attenderlo, Marco racconta che l’appuntamento non è lì davanti ma alla fermata dello scuolabus nel paese vicino. Gli insegnati gli credono, in fondo è così convincente, sale sul pulmino ed anche qui ripete la giustificazione con tale forza che nessuno dubita. La “bugia” però ha le gambe corte ed arrivato alla fermata nel paese vicino, non essendoci la mamma di Anna, qualche genitore che conosce i due bimbi si insospettisce e chiama i genitori di Marco. Tutto si risolve quando lo scuolabus riporta Marco indietro e il novello Romeo viene riconsegnato ai genitori.

A parte un po’ di preoccupazione la storia è finita nel migliore dei modi con Marco e Anna che finalmente, in maniera un poco rocambolesca, si sono poi incontrati e hanno passato il pomeriggio insieme. Gli insegnanti un po’ stupiti e dispiaciuti si sono chiariti con i genitori e contrariamente a quanto spesso accade la storia di Marco e Anna non ha alcun strascico di denunce. Su tutto ha prevalso prima il sentimento e, poi, il buon senso. Persino sulle regole che per quanto a volte possono sembrare ferree a volte non lo sono come si pensa e che comunque sono pensate per la sicurezza di bambini, in primis, genitori ed insegnanti stessi.