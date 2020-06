Ha soltanto 10 anni e già rapina anziani assieme a 2 ragazze

Hanno pedinato, aggredito e derubato un 80enne che stava rientrando a casa dopo aver fatto la spesa. Un fatto purtroppo quasi normale se non fosse che i tre rapinatori hanno 17, 15 e addirittura appena 10 anni. È successo ieri mattina. L’anziano aveva fatto la spesa in un supermercato di via Sansovino e già alla cassa ha notato i tre ragazzini – risultati poi essere tre nomadi residenti nel campo di strada Aeroporto – che lo osservavano con fare sospetto.

Senza pensarci troppo si è avviato verso casa e mentre apriva il portone del condominio si è accorto che i tre lo avevano seguito. Una delle due ragazzine a quel punto si è avvicinata e lo ha spinto con violenza, mentre gli altri due – tra cui il bambino di 10 anni – non si sono avvicinati. Subito dopo, sono fuggiti tutti insieme. Solo in quel momento l’80enne si è reso conto che dalla tasca gli era sparito il portafoglio, contenente documenti, bancomat e 360 euro in contanti.

Per fortuna, nell’aggressione l’anziano non ha riportato danni fisici e si è subito messo a urlare per chiedere aiuto. Le sue grida sono state avvertite da alcuni passanti che, appena compreso quanto avvenuto, hanno chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione Vallette che hanno raccolto la testimonianza della vittima e la descrizione dei giovanissimi aggressori. I militari hanno subito intuito che ci sarebbe potuto trattare di alcuni rom e così hanno perlustrato le strade che dall’abitazione dell’80enne portano al campo di strada Aeroporto.

L’intuizione si è rivelata corretta: i tre baby rapinatori infatti sono stati intercettati in piazza Stampalia, a pochi passi dal confine con Venaria e in direzione, appunto, della loro “residenza”. I militari sono anche riusciti a recuperare il denaro, che era stato nascosto all’interno di un asciugamano . Le due ragazzine più grandi sono state condotte al “Ferrante Aporti” mentre il bambino di 10 anni, non ancora imputabile a causa della sua età, è stato affidato alla madre.