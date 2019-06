Il 10 settembre arriva eFootball PES 2020!

Konami ha annunciato, durante l’edizione 2019 dell’Electronic Entertainment Expo (E3), eFootball PES 2020 il nuovo capitolo della serie PES.

Impreziosita dall’immagine dell’attaccante e superstar mondiale del Barcellona: Lionel Messi, l’edizione standard di PES 2020 è disponibile per la prenotazione nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC. “Quando ero ragazzo mi chiedevo spesso quale sarebbe stato il giocatore che avrei trovato sulla copertina di PES, sono onorato di essere stato scelto io per eFootball PES 2020. Mio figlio è un giocatore di PES e molte volte mi ha chiesto come mai non ci fossi io sulla copertina del gioco, ora è molto orgoglioso che la cover star sia suo padre” ha commentato Lionel Messi, attaccante del Barcellona.

I giocatori potranno scegliere di acquistare anche la LEGEND EDITION che sarà disponibile solo in versione digitale e che avrà in copertina la celebre l’icona del calcio brasiliano: Ronaldinho. Gli altri contenuti bonus della LEGEND EDITION per la modalità myClub includono una versione del 2019 di Ronaldinho ottenuta grazie ad una esclusiva scansione 3D e Messi in prestito per 10 incontri. Prenotando il gioco si otterranno, inoltre, Andrés Iniesta e 1,000 monete myClub.

PES 2020 fa da apripista in una nuova decade dove le simulazioni calcistiche avranno un ruolo sempre più importante, con la ferma intenzione di rivoluzionare il mondo dell’eFootball e portare questo sport a un’audience mondiale sempre più ampia. La serie PES continua nella sua costante ricerca del realismo più puro, tenendo sempre bene in considerazione i commenti e le richieste dei fan per apportare significativi cambiamenti che permettono di vivere ogni momento di gioco con un senso di completa libertà e di controllo. I cambiamenti importanti introdotti includono una versione rivista della Master League, una nuova modalità chiamata Matchday e una nuova veste grafica per tutti i menu all’interno del gioco.

Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment B.V. ha aggiunto: “L’annuncio di eFootball PES 2020 e il nostro nuovo posizionamento non fanno che confermare l’impegno della nostra azienda verso l’emergente realtà dell’eFootball e confermare i progressi che abbiamo fatto in questa direzione con le precedenti versioni di PES con i nostri continui investimenti nella PES LEAGUE e nei tornei di eFootball.Pro. Desideriamo innalzare costantemente la qualità nel campo della simulazione calcistica e siamo estremamente entusiasti riguardo al futuro della serie eFootball PES.”

La consulenza del leggendario centrocampista Andrés Iniesta ha permesso al gioco di focalizzarsi in modo rinnovato sull’immersività e sull’autenticità grazie ad una nuova tecnica dinamica di dribbling chiamata Finesse Dribble che riproduce al meglio l’innata capacità del campione spagnolo di leggere il gioco e di trovare costantemente il modo di superare anche le difese più coriacee.

Ronaldinho, uno dei più grandi talenti di sempre del calcio brasiliano e mondiale, porterà il suo stile unico all’interno di PES 2020, grazie a una serie di animazioni che permetteranno ai giocatori di muoversi proprio come lui, utilizzando la sua tecnica sopraffina e i suoi movimenti fluidi per battere senza pietà l’avversario di turno, insieme ad alcune sue tecniche nel tocco di prima, come il controllo con il petto e con la schiena.

Una Master League rinnovata

Ci saranno importanti cambiamenti anche in una delle modalità preferite dai fan, la Master League, tramite un nuovo e potenziato sistema per la gestione dei dialoghi che permetterà al giocatore di controllare al meglio la progressione della storia. I giocatori potranno scegliere le risposte più adatte per creare la propria storia all’interno della Master League.

Il mercato dei trasferimenti in PES 2020 sarà gestito da un nuovissimo algoritmo che includerà i costi di trasferimento, gli stipendi e altri importanti elementi allineati al calcio reale.

Le altre novità includono:

Creare e personalizzare i loghi degli sponsor che saranno mostrati nel tabellone alle spalle durante le interviste e nel menu principale della Master League

Personalizzare le sembianze dell’allenatore con un maggiore grado di libertà grazie alla tecnologia avanzata di scansione 3D che ha permesso di avere una scelta completa di corporature e stature differenti.

Giocare la Master League utilizzando come avatar uno dei numerosi allenatori leggendari disponibili come Zico, Cruyff e Maradona

Una nuova modalità: Matchday

La nuova modalità di PES 2020, Matchday riassume l’essenza della cultura del calcio in un format competitivo che trasporta lo spettatore in prima linea sul campo di gioco. Si dovrà scegliere una delle due squadre presenti all’inizio di ogni evento settimanale, ogni passaggio riuscito e ogni gol segnato contribuiranno a portare punti preziosi per la vittoria finale della propria squadra scelta.

I nuovi giocatori di PES e gli esperti veterani uniranno le forze per portare un vantaggio alla formazione scelta fino alla Grand Final. Quando ogni evento settimanale arriverà al termine, i risultati di tutte le Partite di Gruppo giocate saranno valutate per trovare l’utente che ha meglio performato in ognuno dei due schieramenti. Questi utenti saranno scelti come rappresentanti della squadra e acquisiranno il diritto di partecipare alla Grand Final difendendo le sorti dello schieramento scelto – gli incontri di finale si potranno seguire interamente in streaming all’interno della modalità Matchday.

Altre caratteristiche del gioco:

Oltre alla Master League ed alla modalità Matchday, sono stati introdotti in PES 2020 numerosi cambiamenti come risultato delle richieste dei fan. Questi includono delle meccaniche di gioco aggiornate e nuove tecniche per lo stop della palla, precisione nei tiri e nei passaggi influenzata in base alla posizione in campo e al contesto di gioco, difese più realistiche con l’aggiunta del fallo intenzionale, un sistema adattivo di interazione del giocatore che riproduce le personalità dei calciatori in campo e molto altro ancora.

Il gioco più bello del mondo non è mai stato riproposto così perfettamente e in PES 2020 verrà introdotto un sistema avanzato di gestione dell’illuminazione, modelli dei calciatori migliorati, filmati di intermezzo e replay realistici. Sarà, inoltre, presente una nuovissima inquadratura preimpostata per restituire il feeling delle trasmissioni televisive delle partite.

eFootball PES 2020 sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC il 10 settembre.