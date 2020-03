Il 118 in trincea alle istituzioni: «Salite con noi in ambulanza»

Vestito solo della sua divisa e del suo volto stravolto dai turni, che ormai non si contano più, un infermiere si rivolge all’Italia. Il suo volto è coperto solo da un fazzoletto di stoffa, che è la sua mascherina. Si rivolge all’Italia dei palazzi, dei piani alti, per gridare aiuto. «Assessore Icardi, presidente Cirio, capo dell’unità di Crisi Coccolo, direttori generali delle Asl, presidenti Conte e Mattarella, lasciate i vostri uffici e salite con noi in ambulanza per un turno. Venite a provare voi stessi la solitudine e la paura che si prova ad ogni intervento, senza dispositivi di protezione individuali adeguati». Ed è proprio per questo motivo che il nostro giornale, insieme con la Fondazione Quarto Potere, ha lanciato una sottoscrizione per raccogliere fondi e materiali da destinare ai volontari del 118 in prima linea nell’emergenza Covid-19.

«Mancano le tute in tyvek e le maschere Ffp2, gli unici dpi che ci permettono di assistere i pazienti in sicurezza – continua l’infermiere del Nursing Up -. Voi cosa state facendo mentre noi rischiamo la vita? I privati con le loro donazioni stanno sopperendo alle vostre mancanze e alla vostra disorganizzazione. È inaccettabile che a coloro che giurate di non dimenticare nei vostri futuri provvedimenti ad oggi siano mandati al macello proprio da voi. Il bonus di 100 euro e le promesse di riconoscimenti futuri lasciateli per la propaganda politica delle prossime elezioni. Dateci la possibilità di servire il paese fieri della nostra professione e professionalità e smettetela di farci implorare ciò che ci spetta: sicurezza e rispetto».

Adesso è partita la crociata del tampone per tutti gli operatori del 118 «ma è tardi ormai, non è il caso che vi affanniate a farcelo fare, sappiamo già di essere positivi!». Francesco Coppolella, segretario regionale del Nursind Piemonte, chiede più chiarezza circa il contenuto della lettera inviata il 28 marzo firmata dal direttore regionale alla sanità Aimar e indirizzata alle aziende sanitarie regionali. «La Regione ricorda di attenersi a quanto disposto dall’articolo 7 del dl 14 del 9 marzo, cioè di non applicare la quarantena agli operatori sanitari che hanno avuto contatti stretti con casi confermati e ricorda alle aziende che gli operatori sospendono le attività solo in caso di sintomtologia respiratoria e di tampone positivo».

«Ma così – puntualizza il Nursind – continueremo ad avere operatori contagiati che lavorano diffondendo il contagio se i tamponi non li facciamo almeno a coloro che hanno avuto un contatto stretto con persona positiva accertata e hanno sintomatologia, che invece andrebbero isolati! Siamo consapevoli che questa comunicazione alle aziende è frutto della preoccupazione di svuotare gli ospedali, ma è altrettanto preoccupante il numero di operatori che si ammala e che potrebbe determinare lo stesso risultato, ricordando che l’età media negli ospedali supera i 50 anni».