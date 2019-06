In cima alla lista dei desideri c’è la Vetta degli abiti firmati. Non un gioco di parole, ma la realtà dei fatti in questo negozio storico di corso Giulio Cesare, in Barriera di Milano, nato nel 1952, e ancora oggi un punto di riferimento importante per chi ama le griffe. Il posto gusto, insomma, per i saldi ormai alle porte che prenderanno il via dal 6 luglio. Vetta inizierà con uno sconto del 20 per cento nelle prime settimane, fino a raggiungere il 50. Dedicato a uomo e donna qui ci si può sbizzarrire fra capi sportivi, eleganti, capispalla e tanti accessori. Le marche sono: Aeronautica Militare, Andrea Gilles, Blauer, Boombogie, Briglia, D’acquasparta, Invicta, Le Pandorine, Manila Grace, Mizuno, Peuterey, Roy Roger’s, Save my Bag, Squad2, Sun68, The Jack Leathers, Tintoria Mattei, Top Gun. Vetta è il negozio giusto per tutti coloro che desiderano vestire bene in ufficio e nel tempo libero. Nel primo caso, per quanto riguarda l’uomo, si propone una vasta quantità di camicie e di completi giacca e pantalone, mentre per la donna tailleur e sottogiacca impeccabili. Ma è il prete a porter il pezzo forte di Vetta con i suoi jeans firmati, le felpe, le t shirt, i maglioncini e i tanti capispalla.

«La firma è il nostro punto di forza – spiegano da Vetta – in città ci conoscono per questo. All’inizio eravamo famosi solo nella zona, ma oggi sono tanti i torinesi che giungono da noi per lo shopping da ogni parte della città».

Indirizzo: corso Giulio Cesare 178/E, Torino

Telefono: 011.852358

Orario: 9,30-12,30; 15,30-19; lunedì 15,30-19 (chiuso la domenica)

Sito: www.vettaabbigliamento.it