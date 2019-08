MAIL BOXES-SPEDIZIONI SENZA CONFINI GARANTITE DALLA MASSIMA SICUREZZA

Spedizioni senza limiti per aiutare i professionisti e i famigliari a rimanere in contatto. E, quindi, spedizioni nazionali, internazionali, soluzioni di imballaggio, non ci sono limiti grazie alla Mail Boxes Etc l’attività di Claudio Rinaldi in corso Giulio Cesare 89/b a Torino, in Barriera di Milano, che rimarrà chiusa in questo periodo per riaprire il 30 agosto. Rinaldi, ricco di esperienza e professionalità, garantisce l’invio di ogni tipo di pacco (un singolo può arrivare a pesare anche trenta chili), oggetto, documento. Il tutto con la massima sicurezza e con la possibilità di aggiungere assicurazioni per gli oggetti di valore. Da Mbe si svolgono anche altri tipi di servizi, più quotidiani, che per alcune persone possono essere un vero problema, quali: invio di mail, di fax, fotocopie, e servizio di trasferimento di denaro, il money transfer, sempre nella massima sicurezza. Mbe può offrire ogni tipo di attività postale.

Mail Boxes Etc, corso Giulio Cesare 89/b, Torino; 011.2472081

Orario 9-12,30-14-18 (chiuso sabato e domenica).