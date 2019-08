COGNETTI-TRASLOCARE AD AGOSTO NON E’ PIU’ UN PROBLEMA

Se il trasloco rappresenta uno stress, e alzi la mano chi ha il coraggio di sostenere il contrario, lo è ancora di più se fatto durante il mese di agosto. A meno che non ci si affidi a qualcuno di davvero serio, come Traslochi Cognetti (di Andrea Cognetti) in via Tripoli, a Santa Rita, che è anche in grado di realizzare un servizio chiavi in mano mentre il cliente si rilassa in vacanza. Il tutto con tanto di assicurazione. I traslocatori, inoltre, dispongono di brevetti specifici per imballaggi e traslochi, garantendo quindi sempre la massima attenzione e professionalità su ogni tipo di mobile e su ogni accessorio, anche antico o di valore. Si tratta, infatti, di una ditta altamente specializzata in traslochi e trasporti di ogni tipo e in tutto il territorio nazionale, ognuno dei quali viene realizzato in modo professionale, curando anche il più piccolo dettaglio. L’attività opera con personale qualificato che esamina e risolve tutti gli aspetti di un trasloco, dallo smontaggio dei mobili al loro imballaggio, dal trasloco al successivo rimontaggio nella nuova destinazione, insomma un servizio chiavi in mano. Infine, i preventivi sono sempre gratuiti.

Traslochi Cognetti, via Tripoli 34 Torino; 329.8230436-348.673 8182

Orario: 8-17 (chiuso solo la domenica)

www.traslochisgomberitorino.it.