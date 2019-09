QS IMMOBILIARE-UN SERVIZIO COMPLETO PER COMPRARE CASA

Ti è mai capitato di entrare in un luogo e sentirlo da subito tuo? Questa è la sensazione che si prova ogni qualvolta si venga accolti dallo Staff dell’Immobiliare QS. È una sensazione piacevole, che sa di casa. Due comodi divanetti e un piccolo angolo bar richiamano da subito la tua attenzione, di lì a poco la cortesia di un gruppo vincente che si prende subito cura di te e delle tue esigenze. Trovare casa con l’Immobiliare di corso Quintino Sella è un po’ come vincere un terno al lotto. Ti accompagnano non soltanto la bravura dei suoi titolari, ma soprattutto la loro preparazione su ogni tema e contenuto.

Un servizio completo e trasparente, dedicato al cliente in procinto di vendere e/o acquistare. Il loro modus operandi è semplice, ma d’effetto: conoscono le esigenze del cliente tramite un iniziale appuntamento di consulenza che diventa, in un secondo momento, di assistenza tecnica. Tramite la promozione sui canali di vendita e la ricerca di un mutuo o di un leasing, imbastiscono le basi per la pratica, fino a cercare il prodotto migliore per arrivare alla stesura finale del preliminare di compravendita, o del contratto di locazione. “Perché una stretta di mano è un sorriso in più a fine percorso”.

Immobiliare QS, corso Quintino Sella 78, Torino

011.8198880

Orario: 9-12,30; 14,30-19,30

info@immobiliareqs.com

www.immobiliareqs.com