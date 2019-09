SUNRISE CAFE’-CAFE’ STASERA RICOMINCIA L’ATTESO APPUNTAMENTO CON L’APERICENA COOL

Dopo il restyling al Sunrise Café di piazza Graf, avvenuto durante il mese di agosto, è iniziata una nuova stagione piena di eventi diversi tra loro. Un appuntamento dietro l’altro nel segno della continuità del servizio offerto con estrema professionalità da Andrea e Rosa. E si inizia da subito, da stasera, quando torna a grande richiesta, da parte dei clienti, l’apericena (a partire dalle 18,30) con il “giro pasta”. In menù, quattro tipi di pasta diversi con altrettanti condimenti. Il prezzo? Super conveniente, 8 euro la prima consumazione, 5 la seconda. E dato che, come tutti ben sanno, Rosa e Andrea non sanno stare fermi, il 27 settembre ci sarà una super serata “Miao Miao“. Si tratta di un apericena organizzato da Sunrise Café in collaborazione con “Gattagora‘” Onlus. Il costo della consumazione è di 8 euro di cui 3 saranno devoluti per il fabbisogno dei nostri amici a 4 zampe.

Ogni giorno, inoltre, il Sunrise Café propone dal mattino alla sera ricche colazioni, pranzi appetitosi, aperitivi e tutto ciò che occorre per pause veloci e saporite. Al Sunrise ci si sente a casa.

Sunrise Café, piazza Arturo Graf 118; 011.6598907

7-22, chiuso la domenica