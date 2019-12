Si fa un gran parlare dei casino online negli ultimi tempi, specialmente dopo la grossa stretta che è stata fatta dal precedente Governo nazionale in tema di gioco d’azzardo. Non è ancora stata fatta grande chiarezza su quello che è un mondo decisamente meno cupo e terribile di quanto non sia stato dipinto in questi anni. Ma quel che è certo è che, per chi lo conosce bene, questo mondo ha tante sfaccettature e soprattutto offre grandi garanzie.

Ciò che ci accingiamo a scrivere è un modo per dimostrare quali possano essere i fattori che rendono il casino online un luogo affascinante, divertente e soprattutto sicuro e che tiene alla larga chiunque cerchi di portarti via denaro in maniera losca o illegale. Anche perché, grazie al grande lavoro dell’Agenzia dei Monopoli in task force con chi gestisce queste piattaforme, giocare online non nasconde davvero alcun rischio.

Un mondo, mille sfaccettature

Partiamo da un presupposto: chiunque usi frasi fatte o luoghi comuni quando parla di casino online legali, di certo non sa di cosa sta parlando. Bisogna dire in primis che le piattaforme di gioco hanno deciso di seguire i tempi che corrono, soprattutto quando c’è da adeguare i propri spazi alle esigenze dei propri utenti, rendendoli proprio a misura di giocatore sotto vari aspetti, quelli grafici e quelli tecnologici in primis.

Fattori determinanti ludici: giochi e promozioni

I giocatori tengono in alta considerazione l’offerta che ogni casino online propone ai suoi iscritti, vecchi e nuovi. Quindi parliamo delle slot machine di ultima uscita e che si differenziano per numero di rulli e linee di vincita, ma anche i tavoli di blackjack, roulette e punto banco di ogni provenienza. Per non parlare dei tavoli di casino live, ovvero la grande innovazione che negli ultimi anni ha reso molto più “reale” e meno meccanico un casino online.

A tutto questo bisogna aggiungere il fatto che ogni casino online offre, in particolare ai suoi nuovi iscritti, una serie di bonus e promozioni legati proprio alla registrazione di un conto gioco ex novo. Bonus sul primo deposito ma anche senza la necessità di effettuare un versamento, promozioni che prevedono denaro offerto per essere speso sul casino ma anche giri gratis alle slot machine di nuova uscita. E poi tante altre promozioni legate a nuovi giochi o a eventi che ben si sposano col mondo del casino online.

Fattori determinanti legali: sicurezza e trasparenza

E poi passiamo a quello che a nostro parere è l’aspetto fondamentale per spendere parole importanti nei confronti dei casino online. Questi ultimi, ormai, hanno deciso di seguire degli standard di sicurezza tali da garantire la massima trasparenza e soprattutto grande tranquillità a chiunque decida di affidare a queste piattaforme la propria esperienza di gioco. Ed è tutto certificato sulla base delle migliori tecnologie presenti sul mercato.

Ogni casino online, in particolare quelli che devono seguire alcune norme per poter operare nel mercato italiano, deve tenersi in costante aggiornamento sia per quanto riguarda la protezione dei dati personali di ogni utente che si iscrive, sia soprattutto la gestione dei dati legati al metodo di pagamento usato per depositi e prelievi. Il tutto a prova di hacker e di qualsiasi terza parte intenzionata a impossessarsi di dati sensibili e personali.

Per questo motivo, oltre che per il fatto di poter giocare comodamente da casa e soprattutto di poter gestire il proprio bankroll in maniera adeguata e con il giusto sostegno, riteniamo che i casino online siano una forma di gioco tutt’altro che d’azzardo. Specialmente se frequentati con lo spirito giusto, ovvero quello votato allo svago e al divertimento, e non alla brama di denaro. Perciò ti consigliamo quantomeno di farti un giro e poi valutare, anche se difficilmente tornerai sui tuoi passi.