40 denunce a Torre Pellice per manifestazione non autorizzata

I Carabinieri della Stazione di Torre Pellice, con il supporto della locale Polizia Municipale, hanno identificato circa 20 persone che hanno preso parte alla manifestazione non autorizzata che è stata svolta a Torre Pellice il 16 maggio 2020.

Quel giorno circa 40 persone intorno alle 17:00 si sono radunate nel centro storico di Torre Pellice, in piazza Montenero e da lì hanno formato un corteo che ha raggiunto la piazza antistante il Municipio, per protestare contro le restrizioni imposte dal governo nazionale per contenere l’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus.

Tutte le persone identificate sono state denunciate alla Procura di Torino per aver organizzato e svolto una manifestazione non autorizzata. Inoltre, gli stessi soggetti sono stati sanzionati amministrativamente con la multa di €400,00 per non aver rispettato il divieto di assembramento disposto dal D.L. 33/2020 per contrastare l’emergenza sanitaria.