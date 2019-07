20 ovuli di cocaina nascosti negli slip: arrestato senegalese

E’ stato arrestato con 20 dosi di sostanza stupefacente pronta per essere smerciata, un giovane senegalese di 27 anni.

LA FUGA IN TAXI

Camminava lungo via Bertola guardandosi continuamente intorno e il suo atteggiamento aveva insospettito i “Falchi” della Squadra Mobile che erano di pattuglia. Dopo essere salito su un taxi diretto verso il centro, la pattuglia ha cominciato a seguirlo. In corso Vittorio Emanuele II, quest’ultima ha affiancato il taxi e bloccato il giovane che ha tentato di darsi alla fuga.

Trovati 20 ovuli di cocaina, per un totale di 18 grammi, all’interno di un involucro nascosto negli slip. Il giovane è stato arrestato.