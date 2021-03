Modello 730, domanda di disoccupazione, Isee. Quest’anno la novità è che puoi risparmiare

Si trova in via Volta 9 a Torino

Lo sai che se fai la domanda di pensione presso il patronato Inac, il servizio di compilazione del Modello 730 al Centro di assistenza fiscale (CAF) di Cia Agricoltori delle Alpi il primo anno è gratis? E lo sai che se fai la domanda di disoccupazione presso il patronato Inac o la pratica Isee al CAF Cia (e non hai mai fatto il 730 al CAF Cia), hai diritto per il primo anno ad uno sconto di 25 euro? Sono soltanto le prime due delle informazioni da conoscere quest’anno prima di addentrarsi nel labirinto degli adempimenti fiscali di primavera.

Un’altra novità certamente di interesse è che la dichiarazione dei redditi Modello 730 per lavoratori dipendenti e pensionati, da quest’anno la può presentare anche l’erede. La raccolta della documentazione per la dichiarazione dei redditi al CAF Cia inizia a marzo, perché prima si è in grado di presentare la dichiarazione (già dal 1° aprile) e prima si ottengono gli eventuali rimborsi del credito.

Ma sono tanti o servizi alla persona, insieme a Red, dichiarazioni di successione, reddito di cittadinanza, pratiche per colf e badanti e tanti altri, proposti dai CAF Cia Agricoltori delle Alpi.

Le sedi e gli orari: via Volta 9 Torino, lun- mar-mer-ven, tel. 011/5628892 mail torino.caf@cia.it: via Onorato Vigliani 123 Torino, tel. 011/6164261 mail torino2.caf@cia.it; via Cotta 35/D Grugliasco, tel. 011/4081692 mail grugliasco.caf@cia.it