Il 29 marzo arriva Assassin’s Creed III Remastered!

Ubisoft ha annunciato che Assassin’s Creed III Remastered, sviluppato da Ubisoft Barcellona, sarà disponibile dal 29 marzo per PlayStation 4, PC e Xbox One. Già da oggi, Assassin’s Creed III Remastered è prenotabile in versione retail per PlayStation 4 e Xbox One ma il gioco è anche incluso nel Season Pass di Assassin’s Creed Odyssey.

L’edizione Remastered includerà il supporto per 4K e HDR su PlayStation 4 Pro, Xbox One X e PC, oltre a texture con una maggiore risoluzione, un nuovo motore e diversi miglioramenti grafici. Sono state migliorate anche le meccaniche di gioco ed ergonomiche. Oltre al gioco completo, saranno incluse le missioni per giocatore singolo Benedict Arnold e Segreti Nascosti, la Tirannia di Re Washington e Assassin’s Creed III Liberation Remastered: