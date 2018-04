3 GIUGNO DI SANGUE. Rabbia e amarezza: «Nessuno ci ridarà la nostra cara Erika»

Erika Pioletti non doveva neppure esser- ci quella sera maledetta: a lei del calcio non importava nulla, ma non aveva voluto lasciare solo il suo fidanzato, tifoso appassionato. E così, insieme, erano partiti dalla Val d’Ossola per quella che doveva essere una serata di festa. Invece lei è morta, per un infarto da schiacciamento, dopo essere rimasta a lungo in coma.

Ieri mattina i famigliari hanno saputo degli arresti dai giornalisti e dai siti Internet.