Con 3 milioni del tesoretto olimpico due nuovi impianti al Pian del Frais

A Pian del Frais arrivano due nuovi impianti sciistici. Lo ha reso noto il sindaco stesso, Roberto Garbati, che ha comunicato che sono stati consegnati al Comune dall’architetto Pomero due nuovi progetti definitivi. Notizia che arriva qualche giorno dopo l’annuncio della chiusura degli impianti di proprietà comunale per la stagione corrente, dal momento che i bandi per la gestione degli impianti era andato deserto. Il primo intervento riguarda la costruzione di due seggiovie. La prima a quattro posti fissa, chiamata “Nuova Sauzea”, e la seconda a due posti fissa, chiamata “Superscoiattolo”. Il secondo grande intervento invece riguarda la messa in sicurezza degli impianti, la razionalizzazione dei collegamenti sciistici e nuova pista, che avrà il nome di “Facciaccia bassa”. Per il costo degli interventi parliamo di una cifra, che si aggira intorno ai 3,5 milioni di euro. Soldi che arriverebbero dal famoso “tesoretto olimpico”. «È stata attivata la procedura di via sul portale della Regione: il procedimento dovrebbe chiudersi entro 180 giorni in assenza di richiesta di integrazioni o osservazioni di rilievo», ha commentato il sindaco, Roberto Garbati.