In 30mila per la festa patronale di San Savino. Controlli a tappeto della polizia e 4 denunciati

Tradizionale fiera dei cavalli e festa patronale di San Savino ad Ivrea promossa per visitatori, oltre 30mila, e sul piano della sicurezza. Nei servizi di ordine pubblico della manifestazione folkloristica, diretti dal commissariato di Ivrea e Banchette diretto dal vicequestore Giorgio Pozza, con la collaborazione con l’Arma dei carabinieri, la Guardia di Finanza e la polizia municipale di Ivrea , sono stati impiegati circa 60 poliziotti del commissariato di Ivrea, del reparto Prevenzione crimine Piemonte, del reparto Mobile e della squadra a cavallo della polizia. I servizi di controllo del territorio e di polizia giudiziaria finalizzati alla prevenzione dei reati in generale, con particolare attenzione, considerata la grande affluenza del pubblico, al contrasto dei reati predatori, hanno consentito l’identificazione di circa 140 persone ed il controllo di circa 60 veicoli; tre persone sono state indagate in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza ed una per il possesso di un coltello. Nel corso delle cinque giornate della Festa, anche grazie alle misure organizzative condivise con gli organizzatori, non si sono registrate criticità per l’ordine pubblico. Anche sotto il piano dello spettacolo la manifestazione non ha tradito le aspettative portando in città oltre a trentamila persone grazie alla sua spettacolare fiera dei cavalli.