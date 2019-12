Il 31 dicembre si balla in pista

Musica coinvolgente, divertimento e cene gustose: saranno questi gli ingredienti principali dei festeggiamenti notturni in programma per la notte di San Silvestro nelle migliori discoteche torinesi, nelle quali il brindisi di mezzanotte al sopraggiungere del nuovo anno è ormai diventato, nel corso degli anni, un appuntamento irrinunciabile.

Tra gli eventi previsti, infatti, si segnalano, in particolar modo: la cena, con festa e dj set, al B** Club, che inaugurerà ufficialmente la nuova gestione dell’ex Big Club di corso Brescia e vedrà una vasta gamma di formule tra cui scegliere (come la “Platinum”, con cena servita e party, o la “Gold”, con buffet e party); il Capodanno rivolto alla “Generazione Over 30” e curato da Torino nel Mondo è al Different Club di corso Vittorio Emanuele II, tra menù raffinati e i ritmi revival, commerciali e latini scelti dai dj Sergio Flash, Fabrizio Del Rè e dj Manolo & Tnm Latino. il Different, inoltre, propone tre formule diverse di consumazione e quindi: apericena servito a 60 euro a persona con 2 drink inclusi; apericena non servito a 50 euro a persona con 2 drink inclusi; solo veglione (dalle 23,30) a 30 euro a persona con 2 drink inclusi. Al Bamboo Club di corso Moncalieri, invece, c’è il gran cenone accompagnato dai dj set di Ste Teddone e Federico Alrorio.

All’Hiroshima Mon Amour di via Bossoli, si terrà, per l’ottavo anno consecutivo, il Capodanno curato da Avanzi di balera e dalla cover band degli Autobaskers, mentre la Joy and Joy Discoteque di corso Sommellier accoglierà il 2020 con danze e scenografie in pieno stile brasiliano. Da non perdere, poi, anche: il grande apericena a buffet ospitato al Life di corso Massimo d’Azeglio, arricchito dalla possibilità di riservare un “tavolo disco” dalle 23; il “Gran galà per single” del The Beach, ai Murazzi; e l’“Urban party” organizzato dal Pick Up di via Barge.