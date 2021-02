I 5 Stelle puntano su Lombardi. Con lui c’è anche l’ex sindaca

Ecco il candidato sindaco di Insieme per Beinasco

Ricostruire un’identità forte e integrata nel territorio metropolitano, tornare ad ascoltare i cittadini, predisporre un piano di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile e valore al suolo pubblico, attrarre e custodire talenti e imprese innovative.

Sono i capisaldi di Insieme per Beinasco, nuovo soggetto politico che candida a sindaco della città il consulente finanziario Donato Lombardi, detto Dino. A far parte della coalizione, le liste civiche Beinasco Prossima e Civica per Dino Lombardi Sindaco, Sinistra Popolare Beinasco e il Movimento 5 Stelle. A supporto del candidato anche l’ex sindaca Antonella Gualchi.

Dopo la crisi politica che ha disgregato la maggioranza portando, nel 2020, il Comune al commissariamento, la coalizione intende proporre un progetto di rilancio lungimirante ma, innanzitutto, «un’alleanza basata su un’idea di politica responsabile, chiara, altruistica e condivisa. Un cantiere aperto a tutta la comunità, nella pluralità di esigenze e peculiarità delle sue frazioni».

