I 50 anni del parco intitolato a Rignon: una biblioteca nella villa ristrutturata

L’anno scorso la petizione, senza successo, per chiudere l’area cani

Apriva al pubblico esattamente 50 anni fa. Era infatti il 1970 quando il parco Rignon di corso Orbassano, nel cuore di Santa Rita, veniva inaugurato. Intitolato a Felice Rignon, sindaco di Torino per tre volte, che aveva ceduto Villa Amoretti con il suo antico parco alla Città nel 1912. Poi il Comune aveva esteso il terreno nel 1970 con nuove acquisizioni, per permettere la nascita di un parco urbano, oggi più grande rispetto a quello originario della villa. Attualmente, nell’antica dimora, ristrutturata nel 2001, è ospitata la biblioteca Villa Amoretti. Tutt’intorno, aree giochi, panchine e camminamenti. E gli alberi secolari, qualcuno abbattuto negli ultimi tempi come alcuni grossi faggi che si erano ammalati a causa dei funghi.

