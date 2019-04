“50 anni di Luna” atterrano a Infini.To

Musica, show, cinema e incontri a tema. E per i più piccoli c’è la “Moon Week”

Alle 4,57 del 21 luglio 1969 l’uomo ha messo piede sulla Luna. È cominciata, così, una nuova era nella storia umana: la conquista degli altri mondi, la scalata ai corpi celesti, l’assalto allo spazio. Non più prigioniero del proprio pianeta, l’uomo si è proiettato verso approdi ignoti. Finita la preistoria spaziale, si entrava nell’era cosmica». Così Oriana Fallaci descrisse, su “L’Europeo”, il primo approdo umano sul nostro satellite, avvenuto con la missione Apollo 11 a opera di Neil Armstrong e Buzz Aldrin: un evento straordinario, che rivoluzionò i paradigmi conoscitivi e diede l’abbrivio alla lunga sequela di progressi scientifici e tecnologici che caratterizzarono, poi, tutte le discipline del settore.

E di cui quest’anno ricorrerà il 50° anniversario, in onore del quale Infini.to – Museo dell’Astronomia e dello Spazio, Planetario di Torino promuoverà, in collaborazione con soci fondatori e partner, un programma ricco di iniziative site sia presso la sede di Pino Torinese, sia nella città di Torino e nel territorio limitrofo.

E tra le quali si annoverano, in primo luogo: le conferenze-spettacolo “50 anni di Luna”, che, servendosi del planetario digitale, ripercorreranno le tappe precipue delle missioni Apollo che condussero all’allunaggio del 1969 e le fasi salienti dell’esplorazione lunare; la rassegna musicale “Songs for Stars” e quella cinematografica “Cinema sotto le stelle”; e “Volevo la Luna: storie di una comunità felice”, format di “Living Library” dedito alla narrazione di sé e alla condivisione. E poi, ancora, attività, giochi, letture ed esplorazioni per i più piccoli e la “Moon Week”, che, dal 16 al 21 luglio, vedrà osservazioni al telescopio, simulatori, approfondimenti scientifici e sonorizzazioni.

A Torino e dintorni, invece: proseguirà il progetto (avviato a marzo) #seguilaluna, con incursioni in piazze, strade e parchi cittadini, dove un team di professionisti renderà possibile la disamina della Luna in loco; avranno luogo le Settimane della Scienza, gli incontri “Racconti di Luna” e “Di luce riflessa” e le conferenze ospitate da Palazzo Madama; e si svolgerà il laboratorio “Astronauti sulla Luna”, a cura de Xché? Il laboratorio della curiosità.

Arricchiranno “artisticamente” l’anniversario, poi, le mostre: “Dalla terra alla luna”, a Palazzo Madama; “Artenauti & Astronauti nello spazio siderale”, in occasione della Summer School 2019 al Castello di Rivoli; “Space Adventure”, presso la Promotrice delle Belle Arti, con memorabilia originali della Nasa e della Città delle Stelle in Russia; e “20 luglio 1969: il primo passo sulla Luna”, alla Palazzina Siva di Settimo Torinese.

Concluderà, infine, le celebrazioni l’ “Astronomy Day”, che, il 15 novembre, avrà l’onore di accogliere il 10° astronauta lunare Charles Duke.