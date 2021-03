505 Games annuncia Oddyssey: Your Space, Your Way!

505 Games accoglie gli appassionati dello spazio in un’avventura di costruzione ed esplorazione spaziale con l’uscita in accesso anticipato su Steam di Oddyssey: Your Space, Your Way. Sviluppato da Weird Fish , uno studio di sviluppo indipendente con un pedigree di sviluppo AAA (Dying Light, Dead Island, Painkiller, Call of Juarez) formatosi di recente, Oddyssey manda i giocatori in viaggio in un universo sandbox condito da un un umorismo assurdamente leggero e uno stile grafico classico. Il titolo presenta sia una modalità single-player che una co-op multiplayer e uscirà in accesso anticipato a breve.

A bordo di una piccola nave di supporto opportunamente chiamata “Oddyssey”, i giocatori perlustreranno la galassia alla ricerca di risorse per alimentare l'”ARK”, una mega nave madre che ospita gli ultimi due milioni di coloni umani rimasti sulla Terra, che giacciono pacificamente congelati nel sonno. Attraverso nebulose, campi di asteroidi e qualsiasi altro ostacolo, i pochi coloni risvegliati della Oddyssey raccoglieranno risorse per proseguire il viaggio dell’ARK oper costruire ed espandere la nave, al fine di scoprire nuove funzionalità che rendono la vita nello spazio meno difficile – e decisamente più fantastica.

Nello spazio infinito la morte è comunque inevitabile, ma non permanente, infatti gli astronauti che muoiono possono essere sostituiti da uno qualsiasi dei milioni di altri esseri umani congelati sull’ARK, i quali si risveglieranno con diversi tratti e abilità, aggiungendo costante varietà al gameplay di Oddyssey. I giocatori possono anche hackerare i genomi dei personaggi per alterare le fibre stesse della loro essenza, rendendoli più adatti alle stranezze del viaggio nello spazio a bordo di Oddyssey.

Oddyssey presenta un gameplay per giocatore singolo con opzioni aggiuntive per la co-op locale a 4 giocatori o la co-op multiplayer online a 8 giocatori, permettendo ai giocatori di lavorare insieme per costruire nuove stanze, inventare nuove tecnologie, estrarre materiali e molto altro. Ogni colono risvegliato dell’ARK ha esigenze personali e può sviluppare tratti diversi a seconda delle azioni dei giocatori e della loro capacità di gestire i livelli di stress – alcuni tratti sono nodosi in senso buono, alcuni in senso cattivo e altri semplicemente nodosi.

Davanti ai giocatori si estende un vasto sandbox interstellare che permette un approccio completamente aperto al gioco. I giocatori possono seguire da vicino gli eventi della trama principale o impegnarsi a costruire liberamente – vagando ed esplorando la galassia per vedere quali avventure si trovano nello spazio profondo.