60mila in coda per “l’assegnino”

Via Bologna 153, ore 10,30. Alla polizia arriva la segnalazione di una rissa. Ma gli agenti solerti scoprono che si tratta solo di una signora che si è sentita male, pigiata com’era tra la folla. Già, perché lì, dove sorge il Centro per l’Impiego, ossia l’ex ufficio di collocamento, da giorni c’è un mare di gente. Meglio, ci sono gli aspiranti al reddito di cittadinanza. Che, nonostante manchino ancora precisi dettami di legge, prevede – come minimo – che si sia iscritti, dichiarando la mancanza di lavoro oppure un reddito sotto la soglia di povertà. A conti fatti, senza considerare i 500 o più di ieri, quelli che aspirano all’assegnino di Di Maio (mica piccolo, da 780 euro mensili a 1.300) sono oltre 60mila. E solo a Torino e provincia. Numero, dicono gli impiegati alla soglia dell’esaurimento nervoso, destinato a salire e poi ad esplodere quando si capirà qual è l’esatta procedura da espletare tra l’ufficio e i Caf. Con un rischio, mormorato a mezza bocca, che lì in mezzo vi siano i soliti furbastri a cui è sufficiente esibire un documento di identità che sancisca la residenza in Italia da almeno 10 anni per entrare in graduatoria. Un esercizio che pare piaccia molto a rom e sinti (per non usare la parola zingari, così poco amata dalla politica) che da tempo ormai frequentano ordinatamente le code. Non c’è da stupirsi per questo ravvedimento improvviso: un’associazione che segue i problemi del nomadismo, la “21 luglio” afferma infatti che almeno 1 su 7 di costoro otterrà l’assegnino. Mica male.

