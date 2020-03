"Dalle professioniste della sanità, fino alle nonne e alle mamme che hanno visto trasformarsi l'ordinario in straordinario. Vi siamo vicini"

Nel giorno della festa delle donne, la sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha rivolto un pensiero su Twitter “va a tutte quelle donne che sono in prima linea per affrontare l’emergenza Covid 19. Tutte. Dalle professioniste della sanità, fino alle nonne e alle mamme che hanno visto trasformarsi l’ordinario in straordinario. Vi siamo vicini”.