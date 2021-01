«Da 9 anni al fianco dei bimbi: Mattarella premi i nostri eroi»

Nove anni di progetti, e sacrifici, per aiutare i bambini meno fortunati di Torino e dintorni. Senza mai una medaglia da vantare sul petto ma mettendo sul campo tanto impegno e responsabilità. Tra i recenti premiati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella come “eroi del quotidiano” non figura la Nida o nessuno che la rappresenti. Eppure a ben guardare tra la nascita del centro sportivo di Falchera, intitolato alla piccola Bea Naso e a sua mamma, e le numerose donazioni di giocattoli ai bimbi del Regina Margherita qualcosa di concreto in questo lasso di tempo è stato fatto.

SPIDERMAN

Mattia Villardita, il 27enne savonese che vestito da supereroe fa visita ai bambini ricoverati in ospedale a Genova, ricorda tantissimo l’impegno messo in campo dai ragazzi della Nida onlus che ogni Natale (e non solo) si vestono da personaggi dei fumetti e da principesse per allietare la vita dei meno fortunati.

