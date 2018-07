A 106 anni fa causa per un Bot del ‘41 Il processo si aprirà solo a marzo 2019

Questa non è una storia di malagiustizia perché, volente o nolente, i tempi della nostra Legge sono questi. Per tutti, anche per una signora di 106 anni che oggi si è rivolta al tribunale di Torino perché le venga riconosciuto un diritto che risale addirittura al 1941, 76 anni fa. Peccato che la prima udienza sia stata fissata solo per il 25 marzo del 2019. Quando lei, di anni, ne avrà 107 e potrebbe a pieno titolo ambire al titolo di decana delle torinesi.

