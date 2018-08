A 14 anni aggredito dai rapinatori ma lui li mette ko a colpi di karate

Un bravissimo ragazzo, 14 anni appena compiuti. Educato, modi gentili, forse anche un po’ timido. Studente modello, Alessandro Gavatorta ha terminato la terza media con il massimo dei voti. Un’immagine, la sua, composta e mite. Forse per questo sabato pomeriggio il ragazzino è stato preso di mira da due rapinatori: «Rubiamogli il cellulare», si sono detti tra loro. Mentre Alessandro passeggiava con un amico nel centro del paese e stava rincasando, è stato aggredito. Uno dei due malviventi lo ha sorpreso alle spalle e gli ha sferrato un pugno in bocca. «L’altro mi ha sfilato il cellulare – racconta il giovane – ed è scappato». Tutto sembrava finito così. Senonché Alessandro, benché dolorante, si è voltato e in un batter d’occhio ha steso il primo rapinatore. Poi ha inseguito il secondo e con due colpi di karate lo ha messo al tappeto. Il primo, ripresosi, «ha tentato un nuovo attacco», ma senza neppure rendersene conto, si è ritrovato nuovamente a terra. Con calma Alessandro si è ripreso il cellulare, mentre i due malviventi, avendo compreso che si erano imbattuti nella persona sbagliata, hanno alzato le mani e hanno detto: «Ci arrendiamo». Alessandro ha fatto spallucce e se ne è andato dopo essersi raddrizzato, usando le sue dita, i due denti che il pugno gli aveva piegato. «E dire che aveva portato l’apparecchio fino a qualche settimana fa – dice Marcella, la mamma del ragazzo – ora dovrà tornare dal dentista…». Quel ragazzino così per bene e timido, apparentemente una facile preda per i rapinatori, in realtà pratica il karate da quando aveva sei anni. È cintura nera al primo Dan nella disciplina Isds (Instinctive self defense system) ed è allievo in fase di studio per la qualifica di allenatore in una palestra di Poirino sotto la guida Nadir Braggion (6° Dan) e Luca Imperatore (3° Dan). I rapinatori non lo sapevano e ne hanno pagato amare conseguenze. A scanso di equivoci Alessandro, accompagnato dal papà, ha presentato denuncia per la tentata aggressione presso la stazione dei carabinieri di Vinovo. Ieri Alessandro appariva tranquillo: «Quei due ragazzi avranno avuto 18, vent’anni. Pensavano che l’avrebbero avuta facile… La mia è stata legittima difesa. Mi hanno insegnato a rendere inoffensivo l’avversario senza procurargli danni. Ed è quello che ho fatto. Capitolo chiuso, ora devo pensare alle superiori. Nuovi studi, una uova sfida». Apprensiva e più preoccupata la mamma: «Mi sono molto spaventata, anche perché mio figlio è poco più di un bambino, non ha neanche iniziato le superiori. Il karate gli è stato d’aiuto in questa occasione. Ha imparato a difendersi, ma in modo sano, senza diventare una persona aggressiva. Per questo voglio ringraziare i suoi maestri».