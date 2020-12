Enrico Galiano, uno scrittore e professore che in gioventù ha fatto il cameriere per anni, divide il mondo in due categorie: quelli che passano il piatto sporco al cameriere, e quelli che non lo fanno. Quelli che te lo passano – scrive – sanno che ti stai facendo un mazzo tanto, e quando passi a portare via i piatti ti porgono il loro perché tu non debba sporgerti, col rischio di far cadere una posata dalla pila che hai già in mano. Di solito ti dicono anche “grazie”, e con quel gesto riconoscono la tua dignità, non ti trattano come un servo. Sanno quanta parte ha la fortuna nel fatto che loro sono seduti lì a mangiare e tu in piedi a farti il mazzo. Giusto. Ma anche il direttore d’orchestra si fa il mazzo in piedi per ore mentre tu stai comodamente seduto. Nell’industria della ristorazione i camerieri sono una componente del conto: il servizio. Nelle guide gastronomiche il servizio (qualità, velocità, cortesia, aspetto degli addetti) ha sempre un suo voto a parte. Un cameriere finito, sia quando entra in sala per portare un piatto sia quando ne esce a mani libere, getta sempre uno sguardo panoramico a tutta la sala per vedere il dito alzato dei clienti prima che essi debbano arrangiarsi con segni, schiocchi di dita e tintinnii per attrarre la sua attenzione. Non è mai sciatto. Sorride. Non ti secca con insulsi “tutto bene?”. In una parola, è professionale. Nonostante il galateo lo sconsigli, io passo sempre il piatto sporco al cameriere, anzi, gli dico anche “grazie” quando me lo porta pieno. Ma non farlo non significa automaticamente considerarlo un servo. Io lo considero un professionista. Ma se sbaglia lo dico all’oste, a bassa voce, alla cassa.

collino@cronacaqui.it