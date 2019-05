A casa il market della droga: 28enne in manette per spaccio

Si entrava solo per "appuntamento", Durante la perquisizione i militari hanno sequestrato un chilo di marijuana

Il blitz dei carabinieri in via Custoza a Settimo Torinese

Una vera e propria centrale dello spaccio, quasi un market della droga. Dove si poteva entrare solo…per appuntamento. E’ quanto i carabinieri hanno scoperto in un alloggio di via Custoza a Settimo Torinese. Qui, durante la perquisizione, i militari dell’Arma hanno scovato e sequestrato un chilo di marijuana. E un 28enne italiano è stato arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio.

ARRIVA UN CLIENTE, SCATTA IL BLITZ

Per entrare nel “covo”, i carabinieri hanno dovuto attendere l’arrivo di un cliente: quando il pusher ha aperto la porta per farlo uscire, le forze dell’ordine hanno fatto irruzione in casa ed hanno beccato lo spacciatore con le mani nel sacco.

I SOSPETTI DEL PUSHER

Poco prima i carabinieri avevano tentato di entrare nell’alloggio di via Custoza fingendosi clienti ma il 28enne, forse insospettito, non aveva aperto loro la porta in quanto i presunti acquirenti si erano presentati “senza appuntamento”. Da qui l’attesa di un cliente “vero” e quindi il blitz.