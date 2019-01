A Cremona c’è “Il Regime dell’Arte”

Prorogata fino al 3 marzo la mostra “Il Regime dell’Arte” in corso al Museo Civico Ala Ponzone di Cremona. Una proroga più che giustificata dato il consenso di pubblico ottenuto da questa esposizione unica nel suo genere che ammalia lo spettatore per il suo particolare viaggio indietro nel tempo, quando era il fascismo a guidare l’Italia e a dare anche un’impronta artistica. Di valore elevato. Basta ammirare queste opere, che sono poi quelle selezionate dal famoso Premio Cremona (indetto dal 1939 al 1941), per comprendere quanto patrimonio sia stato racchiuso all’interno di un unico evento. Il Premio fu indetto da Roberto Farinacci, il generale del Partito Nazionale Fascista, definito il ras di Cremona, che si mise in testa di favorire il fascismo nella pittura italiana. Da qui nacquero opere importanti.

I nomi che spiccano sono, allora, quelli di Mario Biazzi, Giuseppe Moroni, Biagio Mercadante, Gian Giacomo Dal Forno, Remigio Schmitzer, Pietro Gaudenzi, Donato Frisia, Luciano Ricchetti, Evaristo Zambelli, Mario Beltrami. Le opere, veri tesori figurativi che riescono a narrare attraverso colori, tratti perfetti, il senso e il valore sociologico di un tempo che non esiste più. Attraverso lo sguardo ammirato dello spettatore questi quadri vivono una sorta di riscatto come arte ripudiata e bistrattata, ritenuta impresentabile e indegna di attenzione, vittima di un giudizio inevitabilmente condizionato da quello negativo sul fascismo. Una mostra coraggiosa – curata da Vittorio Sgarbi e Rodolfo Bona – che, messi da parte pregiudizi troppo facili, riesce alla fine a distrarre il suo pubblico da commenti scontati ed immergerlo in un’atmosfera artistica rara, poco vista in passato, e davvero degna di essere ricordata. Tra le opere da segnalare, in particolare, l’“Ascoltazione del discorso del Duce alla radio” di Mario Biazzi in cui la verità del momento rappresentato ha dell’incredibile. Un documento mediatico impressionante del quale, lo stesso Vittorio Sgarbi, ha detto: «basta da solo per riabilitare il Premio Cremona». Non occorre aggiungere altro (biglietto 7 euro con prevendita obbligatoria; vendita e ritiro biglietti presso la biglietteria del Museo Civico Ala Ponzone di Via Ugolani Dati 4, Cremona).