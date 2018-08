A Dallas i tornei di Quake Champions e The Elder Scrolls Legends!

Manca solo una settimana al QuakeCon 2018 nel corso del quale si terranno due tornei di eSport: The Elder Scrolls: Legends Masters Series e il prossimo evento importante di Quake Champions, il QuakeCon Open.

Le qualificazioni per The Elder Scrolls: Legends Masters Series, con eventi online e offline, sono in corso dal 30 giugno, e la competizione è ora nelle mani dei 16 giocatori migliori al mondo. Questi gladiatori delle carte si sfideranno giovedì 9 agosto al QuakeCon per vincere una fetta del montepremi di 50.000 dollari. La finalissima avrà luogo venerdì 10 agosto alle 17:15 ora italiana. I fan presenti al QuakeCon possono seguire la gara nell’arena eSport, mentre gli altri possono seguirla online all’indirizzo https://www.twitch.tv/teslegends.

Il QuakeCon è famoso per le avvincenti competizioni di Quake, e quest’anno il Quake Champions QuakeCon Open porta tutto ai massimi livelli. Il torneo di quest’anno riunirà alcuni tra i giocatori professionisti migliori del mondo, inclusi Rapha e DaHanG di Team Liquid, per fare squadra e affrontarsi nel Deathmatch 2 contro 2 per un montepremi di 175.000 dollari. La gara inizia venerdì 10 agosto, mentre le finali si terranno sabato sera. Ma la competizione di quest’anno regala una sorpresa! I giocatori delle prime otto squadre 2 contro 2 si affronteranno in solitaria contro alleati e nemici in un duello 1 contro1, in cui il vincitore assoluto si porterà a casa gloria e fortuna, nella misura di altri 25.000 dollari. Questa intensa competizione tra duellanti inizierà sabato 12 agosto. Tutta l’azione dei tornei di Quake Champions è disponibile in diretta presso l’arena eSport del QuakeCon o su https://www.twitch.tv/quake.

Il QuakeCon 2018, LAN party BYOC (“Bring Your Own Computer”), dove ogni giocatore ha con sé il proprio PC, e festival del videogame più grande dell’America del Nord si terrà presso il Gaylord Texan Resort and Convention Center dal 9 al 12 agosto. L’evento di quest’anno, inoltre, vede il ritorno del keynote venerdì alle 18:00, ambito in cui Bethesda mostrerà per la prima volta il gameplay di DOOM Eternal e dove si terrà una conferenza speciale sabato alle 18:00 con Bethesda Game Studios per parlare di Fallout 76 e rispondere alle domande dei fan.