A fine mese chiude la discarica: da Roma i soldi per la gestione

Esultano il sindaco Castello e l'assessore Centin: arrivano i finanziamenti per il "post mortem" dei Pogliani

Il 31 agosto 2018 sarà una data storica per Chivasso: quel giorno, infatti, arriverà lo stop definitivo ai conferimenti di rifiuti nell’impianto di smaltimento di regione Pozzo e la “discarica dei Pogliani” potrà dirsi finalmente chiusa.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Claudio Castello, a poco meno di un anno dal suo insediamento, porta a casa un risultato importante: la chiusura definitiva del sito che, soprattutto negli ultimi anni, ha preoccupato i chivassesi ed è diventato un reale problema ambientale per la città. Ma pur nella soddisfazione di aver raggiunto un tale risultato, l’amministrazione è perfettamente consapevole che, se si chiude un percorso, ne inizia un altro, altrettanto impervio, per la messa in sicurezza del sito.

Proprio sulla gestione “post mortem” della discarica, negli ultimi giorni, sono arrivate importanti novità. Il 30 luglio, infatti, è stata pubblicata la deliberazione del Cipe con la disponibilità delle somme per gli interventi proprio sulla discarica di Chivasso. Parliamo di un milione e mezzo di euro.

«È una notizia che ci dà una grandissima soddisfazione, un risultato voluto, cercato ed ostinatamente ottenuto», hanno commentato il sindaco Claudio Castello e l’assessore all’Ambiente, Pasquale Centin, che nel novembre scorso, a pochi mesi dal loro insediamento, si erano recati a Roma, al ministero dell’Ambiente, per cercare sostegno nell’affrontare la critica situazione della discarica di regione Pozzo.

«Il dato politico estremamente positivo è quello di aver convinto ministero e Regione a trovare le risorse per gli interventi sulla discarica – ha proseguito l’assessore Pasquale Centin – Nel momento in cui il provvedimento verrà ufficializzato, verrà stilato un accordo di programma fra il ministero stesso, Regione e Città metropolitana per gli interventi da finanziare».