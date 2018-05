A fuoco un camper in via Negarville: illesi i 7 occupanti

Vigili del fuoco sul posto, da chiarire le cause del rogo

Fiamme nella notte all’interno di un camper in cui alloggiavano sette persone nomadi. L’incidente si è verificato in prossimità di via Negarville, una strada della periferia sud di Torino.

Le fiamme si sono sprigionate dall’interno dell’automezzo, ma gli occupanti – tre adulti e quattro bambini – sono riusciti a saltare immediatamente giù e ad abbandonare in tempo il camper, mettendosi in salvo.

Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata a causa del rogo, che ha distrutto il mezzo. Sul posto sono intervenuti numerosi vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme. Si indaga per cercare di ricostruire le cause che hanno portato allo sprigionarsi dell’incendio.